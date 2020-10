Marquinhos pode desfalcar o PSG contra o Manchester United

As partidas das seleções estão causando prejuízos a vários clubes, como aconteceu com De Bruyne e Courtois. Agora, é o PSG quem pode ter um desfalque importante.

Na partida dessa terça-feira entre Brasil e Peru, Marquinhos teve de deixar o gramado aos onze minutos. Ele foi substituído preventivamente em função de dores na região da panturrilha esquerda.

A área do problema físico foi confirmada pela CBF, que não estimou o tempo necessário para a recuperação do zagueiro. Com isso, ele vira dúvida para a estreia do time francês pela Champions League.

Caso não se recupere a tempo, Marquinhos ficará de fora da partida contra o Manchester United, marcada para o próximo dia 20 no Parque dos Príncipes. Kehrer e Diallo são as opções do técnico Thomas Tuchel para substituir o brasileiro.