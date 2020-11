Brasileiro Marquinhos comenta neste vídeo como tem sido atuar mais a frente, como volante, durante este ano de 2020 no Paris Saint-Germain. O jogador da seleção disse que Thomas Tuchel o gosta de ver nesta posição, que ele já se acostumou com a função e que não vê problemas em jogar no meio-campo.

Confira no vídeo acima o que disse o meia brasileiro!