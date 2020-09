Luis Henrique deixa o Botafogo e reforça o Olympique de Marselha

Luís Henrique é o novo reforço do Olympique de Marselha, que confirmou nesta sexta-feira a chegada do brasileiro de 18 anos, que é considerado uma das maiores revelações do Botafogo nas últimas décadas.

O contrato com o time carioca era válido até o final de 2022, com multa rescisória no valo de 30 milhões de euros. No entanto, a diretoria aceitou a oferta francesa de de 12 milhões de euros, segundo a imprensa europeia.

Apesar de ter sido revelado pelo Botafogo ao futebol profissional, no final de 2019, Luis Henrique não pertencia completamente ao Glorioso. O atacante na verdade pertence ao Três Passos Atlético Clube (TAC), mas o Alvinegro detinha 40% dos direitos econômicos do atacante e deverá receber cerca de R$ 30,8 milhões.

Outros grandes europeus também estavam interessados no ponta-direita. Bayern de Munique e Juventus eram citados como possíveis destinos do camisa 7, que participou de 20 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências em 2020.

Luis Henrique, que vestirá a camisa número 11 no Olympique de Marselha, já se tornou o 42º jogador brasileiro a desembarcar no clube. Ele é a quarta transferência do time francês no atual mercado de transferências, após as chegadas de Pape Gueye, Léonardo Balerdi e Yuto Nagatomo.