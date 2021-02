Marta é eleita a melhor jogadora da década passada

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) definiu os melhores jogadores da década passada. Messi foi escolhido entre os homens e Marta, entre as mulheres.

Para ser eleita, a brasileira superou nomes como Carli Lloyd e Alex Morgan, destaques do futebol feminino dos Estados Unidos que eram vistas como fortes concorrentes.

Aos 34 anos, Marta Vieira atua no Orlando Pride e recebeu seis vezes o prêmio de melhor do mundo pela Fifa. Capitã da seleção brasileira, ela se tornou em 2019 a maior goleadora em Copas do Mundo (considerando homens e mulheres).

A avaliação da IFFHS leva em conta o desempenho das atletas no período compreendido entre 2011 a 2020 e contou com votos de membros de 150 países.

As 10 melhores jogadoras segundo IFFHS: