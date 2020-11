Marta, positivo para COVID-19, perderá amistosos contra Equador

A atacante Marta Vieira, principal figura da Seleção Brasileira Feminina, testou positivo para coronavírus e é desfalque para amistosos contra o Equador nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A entidade dirigente do futebol brasileiro informou que a atacante foi submetida ao teste clínico prévio para a apresentação da seleção nacional, agendada para esta segunda-feira em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e onde realizará treinamentos na sede esportiva do Corinthians.

Com o positivo de sua figura principal, a sueca Pia Sundhage, técnica do Brasil, convocou neste sábado a zagueira Camila, do Kinderman, de Florianópolis, para substituir a camisa '10.

A CBF indicou que após a divulgação do positivo de Marta, a equipe médica da Seleção notificou o Orlando Pride, clube dos Estados Unidos em que atua a seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo pela FIFA.

A Seleção Brasileira Feminina, classificada para o torneio de futebol das Olimpíadas de Tóquio, que estava marcado para julho e teve que ser adiada para mais um ano devido à pandemia, mantém seu cronograma de preparação para as disputas no Japão.

No próximo ciclo de amistosos, o Brasil enfrentará o Equador em dois jogos sem público em São Paulo, o primeiro no dia 27 de novembro, na Arena Neo Química, estádio do Corinthians, e o segundo no dia 1º de dezembro, no Morumbí, casa do São Paulo.

A princípio, os dois amistosos seriam contra a Argentina, mas o país vizinho abandonou os compromissos por conta de dificuldades logísticas para treinar e viajar ao Brasil por conta da pandemia.