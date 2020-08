Martial coloca a culpa de seu baixo rendimento em Mourinho

O Manchester United desde a chegada de Bruno Fernandes tem pouco a ver com o Manchester United de antes. Martial quis explicar por que isso acontece, enquanto revelava o motivo de seu baixo rendimento no passado.

O francês, em entrevista ao site oficial do clube, disse ter agora a confiança do treinador, que não tinha com o antigo treinador, em referência a José Mourinho.

"Acho que a minha melhora se deve ao fato de ter tido mais tempo de jogo. Em temporadas anteriores, não consegui jogar com tanta regularidade. Estava bastante no banco e outras vezes era titular, o que foi bastante difícil", argumentou.

É por isso que ele agradece a Solskjaer. "Neste momento sei que o treinador confia em mim e estou confiante para começar jogando o próximo jogo. Estou dando tudo o que posso para devolver a confiança que ele demonstrou", acrescentou.

"Cabe a nós continuar treinando duro e trabalhando para aperfeiçoar a maneira como esse trio trabalha em conjunto. Não devemos esquecer que há outros jogadores que estão pressionando para jogar", disse ele sobre a melhora do trio de ataque formado por Greenwood, Rashford e o próprio Martial.