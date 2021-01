Martín Benítez: "Não podia sair naquele momento"

Martin Benítez teve seu contrato junto ao Vasco prorrogado até 30 de Junho. O meia argentino, em entrevista para a VascoTV, comentou sobre a sensação especial por atuar com o clube carioca.

"Estou muito feliz porque o Vasco te gera algo que você está dentro do Vasco. O Vasco te faz sentir algo que o torna um torcedor a mais do clube. Estava com muita vontade de voltar. O treinador me chamou, e estou muito agradecido a ele", disse o camisa 10.

Sem jogar desde 13 de dezembro, o jogador está regularizado para enfrentar o Coritiba nesse sábado, pela 30ª rodada do Brasileirão. A expectativa é grande para retornar.

"Estou com muita vontade para voltar a jogar, sei que preciso de tempo para me recuperar. Estou muito feliz por tudo que fizeram pela volta, por todos os torcedores que me escreveram nas redes sociais. Estou preparado. Venho a somar e para dar o melhor ao Vasco. Nosso objetivo é dar o melhor e estar à disposição o mais rapidamente possível", acrescentou.

Com 32 pontos conquistados, o time agora treinado por Vanderlei Luxemburgo segue lutando contra o rebaixamento e ocupa a 15ª posição na tabela.