VÍDEO: Martin Ødegaard comemora vitória do Real na Champions

O Real Madrid deu um golpe na mesa contra a Inter de Milão em pleno Giuseppe Meazza. Hazard e Rodrygo deixaram os 'merengues' mais perto da próxima fase da Champions.

Odegaard, que fez uma bela partida, passou pela zona mista e comentou o resultado: "Uma vitória importante para nós, acredito que fizemos um bom jogo. Controlamos tudo, claro que a expulsão mudou um pouco o jogo".

Por fim, o norueguês analisou o seu desempenho. "Ajudo a equipe em muitas coisas, na defesa ou no ataque, mas faço isso para criar oportunidades, estar entre as linhas e conectar com os demais", concluiu.

Confira no vídeo acima o que disse Martin Ødegaard após a vitória do Real Madrid!