Martin Ødegaard treina pela primeira vez no Arsenal

Odegaard deixou o Real Madrid com destino ao Arsenal em busca dos minutos que não encontrou com Zidane. Foram apenas 368 minutos com a camisa merengue nessa temporada, e Arteta lhe prometeu muito mais.

De acordo com o jornal 'The Times', o Real teria recebido cerca de dois milhões de euros pelo empréstimo e o conjunto 'gunner' deve pagar os 800 mil euros de salário ao jogador.

Odergaard realizou o seu primiero treinamento na sua nova casa, onde ficará pelo menos até o final da temporada.

Confira no vídeo acima como foi o primeiro treino de Martin Ødegaard no Liverpool!