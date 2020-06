Hoje, Martín Silva tem 37 anos e vive sua segunda temporada no Libertad, do Paraguai. Antes, atuou durante cinco anos no Vasco da Gama, onde atuou em 241 partidas, sendo 240 como titular.

Relembre conosco neste vídeo o momento marcante em que o goleiro uruguaio somou 150º jogos com o time carioca.