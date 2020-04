Martínez Quarta entra na mira do Real Madrid

'Calciomercato' revelou um surpreendente interesse do Real Madrid no jogador do River Plate, Lucas Martínez Quarta. O zagueiro de 23 anos já se firmou no futebol argentino.

O veículo aponta o interesse de vários outros clubes no defensor entre eles Manchester City e Inter de Milão. Mas, a citada fonte destaca a decepcionante primeira temporada de Éder Militão, que poderia até deixar o Bernabéu, e coloca Martínez como um possível substituto.

O jogador do River completa a sua quarta temporada na zaga 'millonaria', clube pelo qual já disputou mais de 100 partidas, se convertendo em um dos fixos de Gallardo.