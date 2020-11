Más notícias para o Real: Hazard volta a testar positivo

Más notícias para o Real Madrid. Principalmente para Eden Hazard que não consegue deixar o departamento médico. O belga ainda não superou o coronavírus, como confirmou Roberto Martínez.

O treinador da Seleção Belga, em declarações ao diário 'AS', falou sobre o atacante e confirmou que não pode contar com ele para essa data FIFA.

"Trabalhamos com o departamento médico do Real Madrid e ainda não está disponível para viajar. Continua infectado. Não estará liberado no domingo", disse o treinador.

Assim, Hazard não estará em campo contra a Inglaterra pela Liga das Nações, uma partida chave para a definição do Grupo B. Os de 'Bob' Martínez lideram com nove pontos, enquanto os ingleses ocupam o terceiro lugar.

A situação do belga pode complicar a sua participação na volta de LaLiga, quando o Real visita a La Cerámica. Mas no Bernabéu contam com a sua recuperação, assim como a de Casemiro e Mendy.