Más notícias para o Real Madrid: Bale quer ficar mais dois anos!

O agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, falou novamente, e desta vez foi para acalmar as coisas um pouco. Depois que Zidane nem o convocou para o último jogo da LaLiga, o representante do jogador mostrou um tom conciliatório. Obviamente, ele alertou que Bale não quer ir a lugar algum.

"Ele está feliz no Real e tem a ideia de passar mais dois anos no Real Madrid", disse Barnett à BBC. "Gareth não está tentando sobreviver a Zinedine Zidane. O Sr. Zidane tem tido muito sucesso no clube", continuou o representante.

"Não há ódio por Zidane. Simplesmente não quer jogar com ele. Gareth treina todos os dias e treina bem", insistiu Barnett.

Aproveitando a oportunidade, o agente do galês voltou a defender a qualidade de Bale, que não conseguiu demonstrar seu bom futebol quase em nenhum momento de uma temporada controversa no time merenge.

"Gareth é um dos melhores jogadores do mundo e os melhores do mundo não são emprestados. Agora, é difícil alguém poder pagar seu salário. É uma pena que o Real Madrid não o use agora, mas ele não vai embora", Barnett disse.