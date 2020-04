Mascherano e os segredos de Messi para ser "de outro planeta"

Javier Mascherano conhece como poucos Leo Messi. Companheiro do camisa 10 tanto na seleção argentina quanto no Barcelona, ele fala com autoridade sobre as características do jogo atual melhor do mundo.

Atualmente no Estudiantes de La Plata, time presidido por Juan Sebastian Verón, Mascherano falou à Radio La Plata sobre as características que fazem do Pulga um "jogador de outro planeta".

"A maioria dos bons jogadores toma boas decisões, mas não a executa da melhor maneira ou ao contrário, a execução é boa, mas não acaba sendo a melhor decisão. O que o diferencia no futebol é a tomada de decisões e a execução, e Leo se sai bem, e a uma velocidade incrível, é por isso que é diferente", afirmou o defensor.

Messi e Mascherano dividiram o vestiário do Camp Nou por oito temporadas, fora todas as convocações que compartilharam na Argentina. Foram quatro Copas do Mundo juntos: 2006, 2010, 2014 e 2018. Após a Copa da Rússia, o zagueiro/volante anunciou sua despedida da seleção.

Outro aspecto levantado por Mascherano é a capacidade que Leo tem de dosar seus esforços durante o jogo e utilizá-los somente quando realmente necessário. "Normalmente, o jogo te domina e leva você, mas no caso de Leo é o contrário. Messi decide o que fazer com o jogo, ele decide o que fazer ou o que não fazer com o jogo", disse.

Mascherano ainda complementou dizendo que essa capacidade de dosagem "permite a ele, dentro de uma partida, ter sete, oito ou dez oportunidades importantes em seu máximo potencial".