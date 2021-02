Mascherano, novo embaixador da LaLiga

Fernando Sanz está a cargo dos Embaixadores da LaLiga, uma equipe de ex-jogadores de renome internacional que procuram exportar para outros países os valores das competições de futebol espanhol.

Em uma lista de grandes ícones como Eto'o, Puyol, Morientes, Mendieta, Forlán e Baptista, entre outras estrelas, agora, a revista 'Marca' antecipou o nome do próximo membro.

Javier Mascherano, mais conhecido como 'Jefecito', se juntará a este seleto grupo como o novo Embaixador da LaLiga. Sua apresentação será via 'YouTube' e será da Argentina no dia 24 de fevereiro.

A reputação do argentino no campeonato espanhol é algo inquestionável. Ele passou oito temporadas no Barcelona, com o qual jogou 334 partidas e conquistou duas Champions League, uma nas mãos de Guardiola e outra com Luis Enrique.