Materazzi leiloa a camisa da cabeçada de Zidane

Diante da pandemia de coronavírus, muitos clubes e jogadores de futebol estão mostrando seu lado mais solidário para ajudar os mais necessitados na luta contra a disseminação do Covid-19.

O nome lendário da Seleção Italiana, Marco Materazzi, anunciou através de suas redes sociais o leilão da camisa com a qual jogou a final da Copa do Mundo de 2006 contra a França.

É também a camisa com a qual ele viveu um dos episódios mais lembrados na história recente do esporte, pois foi com ela que ele recebeu o cabeçada do atual treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane.

O atual técnico foi expulso por essa atitude e a equipe 'Azurra' foi coroada campeã mundial depois de vencer nos pênaltis.

O dinheiro arrecadado com o sorteio desta camisa histórica será destinado à Cruz Vermelha Italiana, com o objetivo de colaborar na luta contra a disseminação do coronavírus.