Mateus Vital destaca maturidade e 'volta por cima' no Corinthians

No Corinthians desde 2018, Mateus Vital acredita que está vivendo o seu melhor momento no clube do Parque São Jorge. Ao menos, foi isso o que ele deixou claro em declarações a 'Corinthians TV'.

"Sou um Mateus mais meia-atacante do que quando eu cheguei aqui. Um Mateus que joga mais perto da área. Desde a época do Carille, quando eu cheguei, ele me cobrava, que eu poderia dar mais, fazer mais gols, dar mais assistências. Posso dizer que sou um Mateus mais atacante", disse o jogador.

Confira no vídeo acima o que disse Mateus Vital!