Mateus Vital e Jô comemoram vitória do Corinthians após sete jogos de jejum. DUGOUT

A equipe do Corinthians venceu a Ponte Preta de virada na Neo Química Arena. Com gols de Mateus Vital e Jô, o Timão garantiu os três pontos na 3ª rodada do Campeonato Paulista 2021.