Como Matheus Cunha chamou a atenção de Tite?

A CBF informou na tarde desta sexta-feira, 27, a convocação o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para o lugar de Gabriel Jesus. O Manchester City constatou uma pequena lesão no atacante após a partida dos Citizens contra o Wolves e o camisa 9 foi cortado.

É a primeira convocação de Matheus Cunha para a seleção principal. Ele estará disponível para Tite nos primeiros duelos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O Brasil estreia contra a Bolívia no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia 13, a seleção visita o Peru, em Lima.

O jovem de 21 anos já havia chamado a atenção no Pré-Olímpico, no início do ano. Ele terminou o torneio com cinco gols, dois deles contra a Argentina, no jogo da classificação do Brasil para Tóquio 2020 (que será disputada em 2021). Em 2019, ele já havia sido o artilheiro da categoria com nove gols.

Antes de brilhar com a seleção sub-23, Matheus Cunha já era uma peça importante no RB Leipzig, sendo destaque por seus belos gols. Um deles, inclusive, concorreu ao Puskas de 2019.

No entanto, durante a disputa Pré-Olímpico, o atacante trocou de time na Alemanha e hoje defende o Hertha Berlin. O impacto de Matheus Cunha no time da capital alemã foi imediato. Em seu primeiro jogo, deu uma assistência e depois conseguiu embalar uma sequência de quatro jogos seguidos balançando as redes dos adversários.

Na atual temporada, Matheus Cunha participou de dois jogos e brilhou: dois gols e duas assistências. Com a camisa do Hertha, o brasileiro atuou em apenas 13 jogos, com sete gols marcados e quatro assistências desde que foi contratado, e também já fez alguns belos gols.

A versatilidade do jogador também é um fato que chama atenção de Tite. Ele pode tanto jogar como referência no ataque, como era o caso do lesionado Gabiel Jesus, como aberto pelo lado direito. Com o Hertha, ele começou a temporada como meia armador, regendo o time que joga com dois atacantes: Piatek e Lukebakio.