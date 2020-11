Barcelona tem Matheus Fernandes em lista sem Messi para a Champions

Matheus Fernandes finalmente foi relacionado para um jogo do Barcelona. Contratado em janeiro e logo repassado ao Real Valladolid para um empréstimo de seis meses, esta será a primeira oportunidade do brasileiro no clube catalão.

O Barcelona joga nesta terça-feira contra o Dínamo de Kiev, fora de casa, na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e a convocação do brasileiro tem uma explicação. Ronald Koeman terá diversos desfalques para o confronto e apenas 19 jogadores foram chamados para o duelo.

Para o meio campo, setor onde atua Matheus Fernandes, Pedri, Pjanic, Riqui Puig e Carles Aleña estão relacionados. Frenkie de Jong, um dos titulares da equipe blaugrana, será poupado, assim como Leo Messi. Tanto o holandês quanto o craque argentino sequer viajam para a Ucrânia; ausências explicadas pelo treinador.

Além disso, vale destacar a presená de Oscar Mingueza. O zagueiro do time B, de 21 anos, é o único zagueiro para jogar ao lado de Lenglet e deve fazer sua estreia com o clube catalão.

O caso do volante brasileiro no Barcelona é curioso. Mesmo após quase um ano vinculado ao clube blaugrana, Matheus Fernandes sequer foi apresentado. Não há fotos do jogador no Camp Nou ou assinando o contrato, por exemplo. As poucas fotos do jogador no Barça são em treinamentos.

A ideia do Barcelona, inclusive, era ter emprestado o jogador para a temporada 2020-21, clara sinalização de que ele não fazia parte dos planos de Koeman. Porém, o clube não encontrou um destino para o volante, que ficou encostado no elenco até então. No início da temporada, Koeman chegou a dizer: "Ele é mais um e terá minutos se mostrar que os merece".

Mesmo com a primeira convocatória para um jogo da equipe catalã, Matheus faz parte de uma lista de jogadores que o Barça quer negociar em janeiro para liberar espaço na folha salarial. Vale destacar que o último jogo do brasileiro foi em 19 de julho, quando entrou nos acréscimos de um jogo do Valladolid contra o Bétis.

Dínamo de Kiev e Barcelona jogam nesta terça-feira, 24, às 17h (de Brasília) e aqui no BeSoccer você poderá acompanhar lance a lance deste duelo no nosso tempo real.