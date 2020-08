Matheus Fernandes se derrete por Busquets e mira oportunidade no Barcelona

Após apenas um ano atuando no Palmeiras, Matheus Fernandes foi pego de surpresa com uma proposta audaciosa: o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, estava pronto para oferecer 7 milhões de euros para contar com seu futebol nos próximos anos, apostando no crescimento do meio-campista.

Repassado por empréstimo ao Real Valladolid por uma temporada, teve que esperar para fazer sua estreia devido à pandemia do coronavírus Covid-19 e a paralisação do futebol europeu. Depois de realizar apenas três partidas pelo clube, voltará ao Barcelona como uma das caras novas do elenco em 2020-21.

Com mais espaço, já que os Blaugranas devem - ou querem - negociar alguns jogadores de sua posição, Matheus Fernandes espera receber oportunidades de mostrar seu futebol pelo Barça: Arthur já foi embora, em direção à Juventus, enquanto que os catalães também desejam se livrar de nomes como Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

"Eu quero ganhar muitos títulos. Sempre foi meu sonho jogar pelo Barcelona e eu quero fazer o meu melhor - se possível, terminar minha carreira por aqui." revelou o meio-campista. "Sempre tive ambição e quis jogar junto destes atletas que me influenciariam quando eu era criança, grandes jogadores, ídolos para mim."

