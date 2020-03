Matheus Henrique encerra a linda noite da base brasileira na Libertadores

A noite foi de brilho para os jovens da base do futebol brasileiro na Copa Libertadores da América. E o Grêmio também contou com uma joia, no caso Matheus Henrique, para vencer o América de Cali na estreia da competição.

Depois de Victor Ferraz no primeiro tempo, o meia mandou a bola para a rede logo no retorno após o intervalo, depois de receber assistência de outra jovem estrela proveniente do Tricolor: Everton Cebolinha.

Outra joia que brilhou

Ainda na noite desta terça-feira (3), outra joia e esperança do futebol brasileiro balançou as redes na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na Argentina, o jovem Kaio Jorge anotou o gol da vitória de virada do Santos por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, pelo grupo G.