Matic renova com o Manchester United até 2023

Nemanja Matic seguirá sendo jogador do Manchester United. O clube inglês confirmou publicamente a extensão do contrato por mais três anos.

O acordo anterior tinha fim marcado para a metade de 2021. Com o novo vínculo válido até junho de 2023, o sérvio poderá somar seis anos no time ao qual chegou em 2017 procedente do Chelsea.

Nesta temporada, o meia de 31 anos disputou 27 partidas, foi titular em 23 jogos, marcou um gol e deu três assistências.

Além de três temporadas no United e três e meia no Chelsea, o jogador revelado pelo Kosic (Sérvia) viveu quase três anos no Benfica.