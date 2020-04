Matthäus critica Neuer por suas exigências para renovar com o Bayern

O ex-internacional alemão Lothar Matthäus criticou o goleiro Manuel Neuer por adiar sua renovação com o Bayern de Munique, por diferenças em relação à duração do contrato, e disse que o jogador deve lembrar que "a gratidão não é uma via de mão única".

"Ele (Neuer) deve se lembrar hoje em dia que gratidão e o apreço não são caminhos de mão única", disse Matthäus em seu comentário regular para o canal 'Sky'.

As negociações estão paralisadas porque o Bayern oferece a Neuer, de 34 anos, um novo contrato até 2023 e o goleiro quer renovar até 2025.

"Insistir teimosamente em um contrato com duração que nenhum clube do mundo aceitaria na sua idade seria descarado", disse Matthäus.

Matthäus lembrou que no ano passado houve uma polêmica sobre a titularidade na Seleção. A cùpula do Bayern protegeu Neuer e o presidente Uli Hoeness atacou seu concorrente, o goleiro do Barcelona Marc-André Ter Stegen.

O Bayern também permaneceu fiel a Neuer durante uma lesão longa e complicada entre 2017 e 2018.

"Não me lembro que o Bayern tenha dado tantas provar de apreço e valor a Neuer", disse Matthäus, que deixou o Bayern aos 38 anos para terminar sua carreira nos Estados Unidos.

Neuer ingressou no Bayern em 2011 vindo do Schalke 04 e atualmente é o capitão da equipe.