VÍDEO: Mattheus Oliveira comemora acerto com o Coritiba

O Coritiba apresentou o meio-campista Mattheus Oliveira, que estava no Sporting, de Portugal, e chega com contrato de empréstimo até 30 de junho de 2021.

"Fiquei em Portugal por aproximadamente cinco anos. Foi uma experiência muito boa, fui muito novo e volto muito mais maduro de quando eu saí do Brasil, cresci muito taticamente, evoluí, amadureci, por competir com grandes jogadores em competições internacionais", disse ele, em entrevista para a TV Coxa.

Confira no vídeo acima o depoimento do novo reforço do Coritiba.