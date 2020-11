O Flamengo recebeu o Coritiba no último dia 22/11 e fez bonito, ganhando por 3 a 1 com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê. O Coxa diminuiu com Mattheus nos minutos finais da partida.

No vídeo acima, você confere o gol do time visitante, que atualmente está na zona de rebaixamento com 20 pontos, empatado com o Botafogo e na frente do lanterna Goiás.