Mattos garante reforços no Galo mesmo com crise

A pandemia do novo coronavírus certamente vai afetar a próxima janela de transferências. Sem receitas com bilheteria, problemas com patrocínios e sem receber parte dos direitos de TV, muitos clubes terão sério problemas para contratar jogadores.

Porém, para Alexandre Mattos, diretor de futebol do Atlético-MG, o Brasil está acostumado a lidar com crises e dívidas e ainda assim ver novos jogadores sendo contratados.

“Não é novidade no futebol brasileiro, não só no Atlético, clube que está devendo - inclusive para o próprio elenco, rescisões trabalhistas, impostos -, contrate jogadores. A máquina não para”, afirmou o dirigente em entrevista à TV Galo.

E segundo Mattos, não é apenas a torcida do Atlético que está ansiosa para novas contratações. Mesmo com a incerteza sobre o futuro e com as discussões sobre redução salarial, o dirigente garantiu que os próprios atletas do elenco esperam novos reforços para que a equipe se fortaleça ainda mais.

“Os próprios jogadores estão ansiosos para que cheguem reforços. Todo mundo quer ganhar. Todo jogador que está lá sabe da importância que é o ano, até porque até o momento estão devendo”, afirmou.

“Todos nós estamos [devendo], eu já me incluo nisso. Pelas eliminações e por tudo que já aconteceu no ano. Então estão todos ansiosos. Hoje mesmo me perguntaram quando é que chegam mais reforços”, completou.

Mattos também deixou claro que o papel da diretoria nesse processo é garantir que os atletas recebam o que está programado no planejamento financeiro, independentemente das novas contratações.

“Nós temos que passar confiança e credibilidade para que os atletas saibam que todos vão receber. Não tem nenhuma situação que o planejamento financeiro não vai acontecer. A gente já vem fazendo isso com muita calma. O que a gente não faz é sair divulgando que pagou ou não pagou”.

“Todos querem receber, pagar contas, querem ter um planejamento de como as coisas que estão atrasadas serão feitas. Mas todos sabem que será cumprido tudo aquilo que foi combinado. Já tem mais de dois anos que é assim. O presidente Sérgio é assim”, destacou.

Por fim, o dirigente deixou claro que sabe das dificuldades que o Galo vai enfrentar, mas garantiu que a chegada de novos é importante para o próprio elenco ficar satisfeito e para o time brigar de frente com o clubes mais ricos do país.

“Jogadores estão pedindo para que novos reforços venham, porque querem um time forte, um time competitivo, que vai brigar com os que são hoje mais organizados. É o que eles querem. Quanto mais qualidade, mais possibilidade de título, mais alegria o grupo tem”, finalizou.