No último dia 06/03, o Flamengo visita o Macaé pela 2ª rodada do Carioca e saiu com vitória por 2 a 0 graças a um doblete de Rodrigo Muniz.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico do sub-20 do Mengo, Mauricio Souza, onde ele analisa a vitória rubro-negra.