Mauricio Souza analisa vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu

O Flamengo estreou no Cariocão 2021 contra o Nova Iguaçu com um time Sub-20 já que os jogadores do elenco principal curtem uns dias de folga.

Ao final da partida, Mauricio Souza, técnico do sub-20, analisou o resultado em entrevista coletiva.

"Os números do jogo retratam o resultado. Se tivesse que sair um vencedor, seria o Flamengo, por tudo que criou, teve mais posse de bola. Claro que percebemos certo nervosismo, mas acho que eles foram guerreiros, controlaram isso e mostraram que são capazes de representar o Flamengo", disse o treinador.

