Mauricio Souza elogia atuações de Ramon e Matheuzinho

O Flamengo venceu mais uma no Campeonato Carioca. O rubro-negro bateu o Macaé por 2 a 0 com um time misto, já que os titulares ainda curtem uns dias de folga após o título brasileiro.

Ao final da partida, Mauricio Souza, treinador da equipe Sub-20, analisou a participação de dois jovens talentos do Ninho, Ramon e Matheuzinho.

"Creio que eles estão dentro do tempo de desenvolvimento. Eles têm uma vocação ofensiva, tanto que trabalhamos em um esquema para que eles possam virar alas e joguem bem lá na frente. Vejo dois jogadores que podem ter um futuro brilhante, extremamente dedicados, modernos, de muita qualidade", disse Mauricio Souza.

"O Ramon vem aperfeiçoando o passe dele, hoje fez um cruzamento difícil e lindo na cabeça do Muniz. É um garoto que quer muito, está se esforçando, assim como Matheuzinho, que já deu assistência no time profissional. São jogadores que chegam no terço final e conseguem servir bem os atacantes", completou.

