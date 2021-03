Mauricio Souza explica posição de Lázaro no time

Cheio de garotos, o Flamengo fez a sua estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu e venceu por 1 a 0 graças a um gol de Max.

Ao final da partida, Mauricio Souza, técnico do sub-20 que comandou a partida, analisou o posicionamento de Lazaro, uma das promessas rubro-negras.

"Lazaro é versátil, é importante que experimente outras posições. Ele está se sentindo bem jogando aberto, mas com liberade para encostar no muniz. É um jogador mortal perto do gol, e é ali que quero que ele jogue. Mas que entenda as movimentações para habitar essa posição no campo no momento certo", disse o treinador.

