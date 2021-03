Mauricio Souza fala sobre sua conversa com Rogério Ceni

Com grande parte do elenco principal de folga, o Flamengo entrou em campo pelo Campeonato Carioca com o time Sub-20 e descolou uma vitória nos minutos finais.

Mauricio Souza, técnico do sub-20, comandou a equipe do Fla e em entrevista coletiva falou sobre as conversas com Rogério Ceni.

"O Rogério me deixou muito à vontade, falou para que eu tivesse tranquilidade para tocar esse projeto. A gente tenta espelhar uma maneira de jogar, mas nem sempre é possível, porque é preciso ter pças que também se espelhem. O que me deixou satisfeito foi a confiança e a tranquilidade que ele me passou", disse o treinador.

Confira o que disse Mauricio Souza ao final da partida!