Flamengo e Fluminense têm reencontro marcado para esse domingo, quando se enfrentam em jogo da terceira rodada do Campeonato Carioca.

Veja aqui as prováveis escalações e confira no vídeo acima as palavras do técnico Maurício Souza. O Rubro-Negro está invicto com os jovens neste começo de temporada enquanto a maioria do time principal tem férias.