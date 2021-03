Aos 19 anos, Max estreou da melhor forma possível no time profissional do Flamengo: com golaço que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu no Maracanã.

Confira no vídeo um trecho da entrevista do meio-campista natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. O jovem chegou ao Rubro-Negro em novembro de 2020 após se destacar nas categorias de base do Tupi.