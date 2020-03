Maxi Gómez tem suspeita de fratura

A vitória do Valencia em casa contra o Real Betis cortou a má fase do time anfitrião, mas deixou más notícias para a torcida e comissão técnicaem. Maxi Gómez, um dos jogadores mais importantes de Celades, teve que se sair de campo machucado.

A 'Radio Valencia', estação da 'Cadena SER', avançou no tema e afirmou que o jogador teria sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, o que o manteria fora durante um mês.

Dessa forma, o técnico Celades permanece sem o maior artilheiro da equipe nesta temporada (10 gols). O uruguaio, cujo comunicado médico ainda não foi divulgado oficialmente pelo clube, passará pela sala de cirurgia nos próximos dias.

A enfermaria do Valencia está quase cheia desde o início da temporada. Atualmente, Rodrigo, Piccini, Mangala, Manu Vallejo, Garay, Coquelin e o já mencionado Maxi Gómez estão em tratamento. No horizonte, está o retorno da Liga dos Campeões contra o Atalanta.