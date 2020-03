Maxi López dispara contra Wanda Nara: "O que passa pela sua cabeça?"

Um novo capítulo na conturbada relação entre Maxi Lopez e Wanda Nara. O jogador do Cutrone utilizou as redes sociais para atacar a ex-mulher.

Segundo o atacante, Wanda Nara teria deixado Paris com destino a Lombardia, a região da Itália mais afetada pelo coronavírus.

"Gostaria de saber com que justificação você quebrou a quarentena de uma pandemia mundial, na qual todo mundo pede para não sair de casa, para expor os nossos filhos a uma viagem de um país para o outro e para se mudar para o epicentro do contágio na Itália sem se importar com as consequências disso?", escreveu o ex-Vasco da Gama.

"O que passa pela sua cabeça nestes momentos quando o mais sagrado que você tem é a saúde dos nossos filhos. Me deixa indignado que não tenhas consciência, se não o quer fazer por você, faça por eles, porque você é a mãe de cinco crianças e parece que não percebe isso", concluiu.