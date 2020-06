Acusações sérias foram feitas contra Maxi López. Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo, garantiu que o jogador de futebol argentino lhe ofendeu insultos racistas em uma partida da Copa do Rio de 2019.

O jogador brasileiro, no canal do YouTube 'Canal do TF, tudo sobre o Glorioso', afirmou que Maxi López continuou dizendo "preto de m..." repetidamente.

"Respirei fundo para não ser expulso. Se eu pudesse jogar contra ele de novo, não sei o que teria acontecido. Marquei ele durante todo o jogo, nos empurramos na área, ele me empurrou algumas vezes, mas depois começou a me dizer que eu era um perto de m... ", esclareceu Benevenuto.

O zagueiro garantiu que Maxi López foi "o jogador mais estúpido" contra quem jogou. "Eu não fiz nada com ele no jogo e não conversei sobre isso com ninguém. E eu me controlei o jogo inteiro", acrescentou.

Benevenuto estava claro sobre uma coisa quando chegou em casa. "Se jogarmos novamente contra o Vasco, serei expulso", sentenciou.

Não é a primeira vez que Maxi López é acusado de insultos racistas. Ele já foi acusado em 2009, quando Elicarlos garantiu que o jogador argentino o chamava de "macaco" em campo.