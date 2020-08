Maxi López vai jogar a terceira divisão italiana

O argentino Maxi López, ex-atacante do River Plate, Grêmio, Vasco da Gama, Barcelona ou Milan, confirmou nesta segunda-feira sua contratação pelo Sambenedettese, clube que joga na Serie C, terceira categoria do futebol italiano.

Depois de contribuir na temporada para levar o Crotone da Serie B à Serie A, o atacante de 36 anos anunciou, através de uma mensagem postada na conta do Instagram do Sambenedettese, que defenderá o clube na próxima temporada.

“Estou ansioso para comemorar um gol com a curva norte. Vocês estão prontos?”, disse o atacante argentino.

O Sambenedettese será a décima quarta equipe pela qual Maxi López atua. Formado no River Plate, ganhou maior fama ao conquistar a Liga dos Campeões com o Barcelona em 2006.