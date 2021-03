Máximo respeito: o tweet de Mbappé para Messi após a eliminação

O Paris Saint-Germain se vingou daquela histórica virada e desta vez não deu chance para o azar. Os catalães tentaram por todos os meios, mas sem sucesso.

Mbappé foi o responsável por abrir o placar e complicar ainda mais as coisas para os homens de Koeman, enquanto Leo Messi respondeu com uma bomba imparável para Keylor Navas da frente da área.

O Barcelona pôs fim à sua trajetória na Champions League e Mbappé seguiu em frente, mas sempre tendo em mente as grandes lendas do futebol. O francês não hesitou em postar um tweet para Messi no dia seguinte ao jogo.

Mbappé só precisou de uma imagem dele olhando para a estrela argentina com admiração e dois emoticons que refletissem alegria, por um lado, e respeito absoluto por outro. Parecia até que Mbappé queria se desculpar com Leo.

O tweet, como não poderia ser de outra forma, se tornou viral em segundos. O passado, o presente e o futuro, juntos em uma imagem e Mbappé quis reconhecer Messi por tudo o que ele deu ao futebol. Aprendiz e mestre.

No Instagram, Mbappé compartilhou a mesma foto e disse: "Obrigado ao futebol por me dar a oportunidade de viver meu sonho todos os dias".