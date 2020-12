10 anos de #MazembeDay: rivais provocam Internacional

O dia 14 de dezembro definitivamente não traz boas recordações aos torcedores do Internacional. Há exatos dez anos, o Colorado se tornava o primeiro clube campeão da Libertadores a ficar de fora da decisão de um Mundial de Clubes da Fifa, ao ser eliminado na semifinal diante do Mazembe, do Congo. E como não poderia ser diferente, os torcedores rivais aproveitaram a data, chamada de Mazembe Day, para provocar o Inter pelos dez anos da eliminação histórica.

Depois de vencer a Libertadores da América em 2010, passando pelo São Paulo na semifinal e pelo Chivas, do México, na grande decisão, o Internacional voltou suas atenções ao Mundial de Clubes, que aconteceria no final daquele ano. Sem dar muita atenção ao Campeonato Brasileiro, o Colorado terminou a competição em sétimo lugar à espera de possibilidade de conquistar mais um título mundial.

Então, no mês de dezembro o Inter embarcou para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Como sempre, o campeão da Libertadores inicia sua participação no torneio na semifinal, com a possibilidade de enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões apenas na final.

Dessa forma, apesar de ainda ter um jogo pela frente, o Internacional já mirava a decisão do torneio diante da Inter de Milão, de José Mourinho, que havia passado pelo poderoso Barcelona, de Pep Guardiola, para conquistar a Champions League. Contudo, o que ninguém esperava era uma derrota para o modesto Mazembe, na semifinal.

Ao contrário do que vinha sendo treinado em Abu Dhabi, Celso Roth, então treinador do Inter, abandonou o 4-4-2 e decidiu entrar em campo em um 4-2-3-1. A estratégia fez o Colorado ter bastante posse de bola, mas as jogadas ofensivas acabaram ficando muito centralizadas com o trio Tinga, D’Alessandro e Rafael Sóbis.

Sem conseguir criar muitas chances e superar a retranca adversária, o clube gaúcho acabou sendo presa fácil para os contra-ataques do Mazembe. Em dois deles, Kabangu e Kaluyituka marcaram os gols que garantiram os africanos pela primeira vez na decisão do torneio.

O clima para o time do Congo era de conquista de título. Os jogadores celebravam e dançavam em campo, enquanto os torcedores do Inter tentavam entender o que havia acontecido.

É verdade que, três anos mais tarde, o Atlético-MG também ficou de fora da final do Mundial - e com Ronaldinho Gaúcho em campo. Mesmo assim, a derrota do Inter para o Mazembe ficou marcada como o primeiro vexame de um clube sul-americano no Mundial de Clubes, desde que ele é organizado pela Fifa.

Desde então, o dia 14 de dezembro é data comemorada pelos rivais do Colorado, principalmente pelos torcedores do Grêmio, que fazem questão de lembrar da derrota a cada ano, com muitas piadas, posts nas redes sociais e até camisetas comemorativas.