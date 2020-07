Mbappé, Camavinga e Havertz esperam uma chamada do Bernabéu

Em alguns países, como França e Inglaterra, o mercado já está aberto. Em outros, como a Espanha, ainda não.

Existem equipes que já estão dando os primeiros passos e estão tentando garantir reforços para 2020-21. Mas no Real Madrid estão absolutamente focados no aspecto esportivo e, no momento, preferem deixar esse assunto de lado.

Existem vários nomes na agenda do Real Madrid. Os mais importantes, Kylian Mbappé, atacante do PSG, Eduardo Camavinga, talentoso meio-campista de Rennes, e Kai Havertz, meia do Bayer Leverkusen.

O jornal 'Marca' garante que os três jogadores estão prontos para dar o grande salto para o Real Madrid. Segundo a publicação, todos estão esperando uma investida do Real Madrid aos seus respectivos clubes.

Mbappé e Camavinga encerram um contrato com PSG e Rennes, respectivamente, em 2022. Eles já teriam recebido propostas de renovação que, de acordo com a citada fonte, teriam declinado. Sua mente está no Real Madrid.

O contrato de Havertz com a Bayer Leverkusen também se estende até a mesma data. O jogador já havia transmitido ao clube alemão que esperaria o que fosse preciso pelo Real e permaneceria firme em sua posição, apesar do crescente interesse do Chelsea em seus serviços.

No entanto se Mbappé, Camavinga e Havertz quiserem assinar pelo Real Madrid, terão que esperar. O COVID-19 mudou tudo. Não são esperadas contratações milionárias, ou pelo menos não muitas.