Mbappé chega em Barcelona e escuta um pedido: "Vá para o Real Madrid!"

O Paris Saint-Germain chegou a Barcelona na segunda-feira para enfrentar os catalães nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ao chegar ao hotel de concentração, a expectativa era máxima, embora nem todos recebessem o mesmo tratamento.

Por exemplo, o Sheik Nasser Al-Khelaïfi foi repreendido por suas tentativas de assinar com o camisa 10 do Barça. “Deixa o Messi em paz, ladrão!”, gritaram alguns torcedores, que também lembraram Mauricio Pochettino de suas palavras anti-Barcelona. “Vá para a fazenda!”, escutou.

As coisas mudaram com Kylian Mbappé. Sem Neymar na lista por lesão, o francês foi a grande atração do PSG e as vaias viraram gritos de reivindicação do atacante, a grande ameaça à defesa que Ronald Koeman montará.

"Mbappé, Mbappé!", gritaram ao francês, que certamente não esperava que lhe dissessem isso em Barcelona: "Mbappé vá para o Real Madrid!".