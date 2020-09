Mbappé cobra PSG por reforços para sonhar com a Champions

Kylian Mbappé tem se tornado, a cada dia que passa, uma voz mais importante e influente dentro do elenco e do clube do PSG como um todo. O jovem de 21 anos já é campeão do mundo pela França e há poucos dias disputou pela primeira vez uma final de Champions League. O atleta não escondeu o desejo de conquistar o título de campeão do torneio continental, mas deixou claro que isso só chegará se o clube continuar investindo em reforços.

"Muitos times perderam uma final e ganharam no ano seguinte. Você precisa contratar bem, precisa comprar jogadores. Espero que tenhamos boas contratações", afirmou o camisa 7 do PSG ao Téléfoot.

As palavras de Mbappé ganham destaque em um momento em que o PSG atravessa um momento mais complicado em suas finanças. Não se trata de falta de dinheiro, mas sim de um equilíbrio nas contas e ajuste às regras de fair play financeiro da Uefa.

O jornal francês L'Équipe afirma que o PSG precisará ver cerca de 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões) entrando em sua conta com a venda de jogadores para que a balança entre em equilíbrio e o clube possa contratar sem infringir as regras.

O mercado de transferências do futebol após a pandemia tem abaixado bastante os valores de negociação, já que os próprios clubes estão com menos dinheiro por conta da arrecadação menor.

Há anos o PSG afirma claramente que o principal objetivo do clube é a conquista da Liga dos Campeões. O ambicioso projeto bancado pela Qatar Sports Investment já fez contratações em valores altíssimos para tentar chegar à meta. Quase deu certo, já que apenas um jogo separou o time parisiense da glória máxima europeia.

A final da Champions League, que acabou 1 a 0 para o Bayern de Munique sobre o PSG, parece ter deixado o jovem francês com ainda mais ambição de conquistar o título continental. Mbappé diz crer que o clube conseguirá ser campeão da Europa.

"Claro que estou otimista que ganharemos a Champions. Temos que crer porque se não crermos, ninguém vai acreditar por nós. Obviamente o PSG cresceu com essa final. Antes tínhamos um bloqueio nas quartas de final, agora rasgamos isso", declarou o atacante do Paris Saint-Germain.