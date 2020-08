Mbappé comemora Lyon na semifinal da Champions e exalta Ligue 1

Duas palavras e alguns emojis bastaram para Kylian Mbappé passar uma mensagem de alegria neste sábado pela campanha das equipes francesas na temporada 2019/2020 da Liga dos Campeões.





Pela primeira vez na história, dois times do país estão na semifinal da principal competição europeia. O primeiro a se garantir foi o, time do jovem atacante, que eliminou a Atalanta na última quarta-feira com uma vitória por 2 a 1. Já neste sábado, foi a vez de odespachar o favorito Manchester City (3 a 1).Mbappé deixou a rivalidade local de lado para destacar o feito do futebol do seu país natal. Ele usou inclusive o termoalgo que pode ser similar a campeonato de várzea, uma ironia às críticas que são feitas ao nível da Ligue 1. Depois, ainda colocou emojis de aplausos e marcou o perfil do Lyon.