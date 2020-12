Mbappé confirmou: até já se despediu de Tuchel!

Thomas Tuchel já poderia estar fora do Paris Saint-Germain porque a decisão de demitir o treinador foi tomada após a vitória sobre o Strasbourg. O jornal 'Bild' adiantou a notícia que ainda não foi confirmada.

Porque o PSG não se pronunciou sobre o assunto, já que não compartilhou o anúncio oficial da demissão de um Thomas Tuchel que estaria negociando o acordo para fazer as malas.

Com Pochettino quase garantido para o posto, Mbappé confirmou a notícia através de uma mensagem nas redes sociais, ou seja, que se despediu de Thomas Tuchel antes do próprio PSG.

"Infelizmente, essa é a lei do futebol. Mas ninguém vai esquecer a sua passagem por aqui. Você escreveu um bom capítulo na história do clube, obrigado treinador", postou o jovem jogador no Instagram.