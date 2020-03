Mbappé contra Borussia: Tuchel decidirá algumas horas antes do jogo

As dores de garganta podem fazer o que nenhum defensor do Borussia Dortmund conseguiu: impedir Kylian Mbappé de ester na partida. Seu treinador, Thomas Tuchel, se referiu a ele e, embora tenha sido observado algum pessimismo em suas palavras, ele adiou sua decisão até horas antes do confronto.

"Kylian está mal. Ele estava ruim na segunda-feira e ainda estava ruim na terça-feira. Vamos tentar fazer um pouco de treinamento com ele esta tarde, caso a febre diminua. Mas ele não conseguiu treinar com o grupo nos últimos dois dias. Devemos esperar e tomar uma decisão", disse ele à 'PSG TV', referindo-se às horas antes do acidente.

Tendo de superar o 2-1 da partida de ida, a ausência do maior goleador do PSG significaria começar a partida com uma perda significativa. Além disso, há o fantasma das faltas nas edições anteriores: sem Neymar, na rodada dos 16avos, a equipe foi eliminada contra o Real Madrid e o Manchester United.

Tuchel não quis falar sobre o estado de Thiago Silva, embora o brasileiro tenha se exercitado nas duas últimas sessões e espera-se que esteja pronto para entrar na convocação para fazer parte do jogo.

Vale lembrar que o PSG não poderá contar com Verratti, Meunier e Ander Herrera para a partida.