3 motivos para o PSG confiar em uma virada na Champions

Nesta quarta-feira (11), o PSG entra em campo para definir o que acontecerá com o clube pelo restante da temporada. Mas a tarefa não será fácil. O time de Paris precisa reverter a derrota de 2x1, diante do Borussia Dortmund de Erling Haaland, para seguir vivo na luta pelo título inédito da Champions League.

É verdade que a partida, que será disputada no Parc des Princes, acontecerá com portões fechados, sem a presença de torcedores, mas os franceses têm bons motivos para acreditar na classificação.

Os primeiros motivos envolvem Neymar. O simples fato de o brasileiro jogar a partida decisiva já dá esperanças ao PSG, visto que nas duas últimas temporadas o jogador se lesionou e não pôde atuar nas decisões que culminaram com duas eliminações dos franceses nas oitavas de final da Champions. Mas além disso, outros números espantam.

Em primeiro lugar, o camisa 10 nunca perdeu uma partida sequer do torneio europeu jogando como mandante. Ao todo, são 24 vitórias e apenas três empates a favor do brasileiro, campeão da competição na temporada 2014/15, com o Barcelona. Mas, além de não perder, Neymar se torna extremamente goleador quando atua em casa. Nessas 27 partidas, o craque balançou as redes em 37 oportunidades. Isso dá uma média de quase um gol e meio por jogo.

As estatísticas são muito favoráveis ao jogador e, levando em conta que uma vitória simples por 1x0 já garante a classificação do PSG, a torcida tem bons motivos para ter esperanças. Mas Neymar também terá um bom motivo para se alegrar. Isso porque ele deve realmente ter a companhia de seu parceiro de ataque, Kylian Mbappé.

O francês não participou de algumas atividades do clube ao longo da semana, por conta de problemas de saúde e até uma suspeita de ter contraído o coronavírus Covid-19. Porém, os exames testaram negativo e o jovem já voltou a treinar com seus demais companheiros. Assim, o vencedor da Copa do Mundo de 2018 deve estar em campo ao lado de Neymar para ajudar o PSG na busca pela virada. Com essa dupla de ataque inspirada, a situação do Borussia Dortmund ficará extremamente complicada.