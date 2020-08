Mbappé, decepcionado, desabafa nas redes sociais

O PSG estava ansioso pela final da Liga dos Campeões, mas o Bayern desfez o sonho em mil pedaços com a vitória graças a um gol de Kingsley Coman (0-1).

Mbappé não brilhou na noite em que deveria aparecer e ficou bastante desapontado por não ter conquistado a Champions League.

O ex-Monaco, que perdeu um gol feito antes do intervalo com um chute fraco na cara do gol, mostrou sua decepção através das redes sociais.

"Estou desapontado por não ter conseguido terminar o ano com as mais belas recompensas, mas a vida é assim. Lutamos com todas as nossas forças. Parabéns ao Bayern. Obrigado a todos pelo apoio nesta aventura", lê-se na mensagem de Kylian.