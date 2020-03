Mbappé, do teste do coronavírus à Champions

Nesta terça-feira, 'L'Équipe' chamou a atenção do futebol mundial com uma notícia dizendo que Kylian Mbappé poderia estar infectado com coronavírus, então ele teve que passar por um teste.

Poucas horas depois, o 'RMC Sport' aplicou uma dose de tranquilizante ao informar que o resultado do exame do atleta do Paris Saint-Germain havia apontado negativo.

Como observado pelo jornalista francês Loïc Tanzi, o campeão mundial da Seleção Francesa treinou normalmente e se candidata a ser protagonista mais uma vez com o PSG.

A equipe francesa recebe nesta quarta-feira a visita do Borussia Dortmund na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, partida que será disputada com portões fechados devido ao risco de contágio do COVID-19.

Por fim, parece que Thomas Tuchel poderá contar com Mbappé para tentar reverter o 2 a 1 do primeiro duelo, que teve a equipe alemã levando a melhor no Signal Iduna Park.