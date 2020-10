Mbappé e Modric trocam homenagens nas redes sociais

Kylian Mbappé e Luka Modric deram uma demonstração pública de cordialidade nesta quinta-feira após serem vistos abraçados ao se encontrarem em campo.

Suas seleções se enfrentaram pela quarta rodada da Liga das Nações, com vitória francesa por 2 a 1 que teve gol do jogador do PSG. Depois da partida, Mbappé usou as redes sociais para mandar uma mensagem a Modric.

"Respeito total", dizia a mensagem do atacante na legenda de uma foto publicada em seu perfil de Intagram. Na imagem, os dois jogadores aparecem juntos em campo com as camisas de suas respectivas seleções.

"O mesmo para você, craque", respondeu o meia do Real Madrid, clube que tem Mbappé como grande desejo para 2021. É claro que a troca de homenagens serviu como combustível para o sonho da torcida 'merengue'.